Le top 12 des lieux à visiter, selon le magazine Time

Le classement est établi d'après les sondages des collaborateurs de la rédaction et des experts qui ont présenté les candidatures: musées, parcs, bars, restaurants, parcs thématiques, croisières et hôtels. Par la suite, ces sites et itinéraires ont été évalués d'après leur qualité, originalité, contenu innovant, durabilité et degré d'influence. Le top 100 comprend des curiosités de 48 pays de six continents. Retrouvez quelques-unes de ces curiosités dans ce diaporama réalisé par Sputnik.