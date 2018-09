La région aux mille lacs: la Carélie magique

La Carélie compte en réalité 63.000 lacs et 23.000 fleuves et rivières soit un plan d’eau par famille. Le plus grand lac carélien a une superficie égale à celle de la capitale de la République, Petrozavodsk.

Sur la photo: un marais et des lacs de forêt dans la région de Suojärvi, en République de Carélie.