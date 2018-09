Le 11 septembre 2001, 19 kamikazes ont réussi à pénétrer à bord de 4 avions de ligne et à les détourner. Deux avions ont percuté les tours jumelles de 109 étages du World Trade Center à New York, le troisième le Pentagone et le quatrième est tombé à 130 kilomètres de Pittsburg, en Pennsylvanie.

Sur la photo: la tour Sud du World Trade Center percutée par un avion détourné par les terroristes, le 11 septembre 2001 à New York, États-Unis.