Des immeubles ressuscités lors du festival Cercle de lumière

La capitale russe est une immense mégalopole parsemée d’une multitude de rues s’étendant sur plus de 3.500 km. Pour que les automobilistes puissent se déplacer plus simplement à travers la ville et dans la banlieue, de multiples échangeurs ont été aménagés. Retrouvez les plus grands échangeurs moscovites dans ce diaporama réalisé par Sputnik.