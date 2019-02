Prétendants à la victoire pour le concours World Press Photo 2019

Six prétendants se disputeront le prix dans la catégorie principale, Photographie de l’année (Photo of the Year). Parmi eux, le photographe Brent Stirton a présenté son cliché Akashinga - the Brave Ones, sur lequel on peut voir la Zimbabwéenne Petronella Chigumbura, 30 ans, qui lutte contre le braconnage au sein du détachement Akashinga. Celui-ci regroupe des femmes issues de familles défavorisées apprenant aux habitants locaux à prendre soin de l’environnement.