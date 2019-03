Lauréats du concours de photographie sous-marine Underwater Photographer of the Year 2019

L’homme a de tout temps été fasciné par les fonds marins. Or, nous n’en savons que très peu sur l’océan: il n’est étudié qu’à 2-5%. Les œuvres présentées au concours permettent de pénétrer le mystère et d’apercevoir du coin de l’œil les trésors sous-marins. The Gauntlet, par le photographe britannique Richard Barnden, lauréat du concours Underwater Photographer of the Year 2019.