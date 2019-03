Plus de 660.000 visiteurs apprécieront 900 modèles de voitures et de concept cars, dont 150 seront présentés en avant-premières mondiales ou européennes. Les visiteurs auront la possibilité de participer à des test drive, à des présentations, etc. Découvrez les voitures les plus impressionnantes exposées cette année dans ce diaporama réalisé par Sputnik.