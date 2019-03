Ni l'homme, ni la Terre ne pourraient se passer de la présence des arbres et des forêts. Ils assainissent l'air et l'eau, maintiennent la bio-diversité et réagissent au changement climatique. Découvrez les arbres les plus beaux et les plus incroyables qui poussent sur notre planète dans ce diaporama réalisé par Sputnik.