Inauguration de l’édition 2019 du Salon de l’aéronautique et de l’espace MAKS

Après avoir officiellement inauguré l’édition 2019 du Salon de l’aéronautique et de l’espace MAKS, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont parcouru l’exposition et assisté à un show aérien. Ils ont notamment vu l’avion de ligne moyen-courrier MS-21-300, l’hélicoptère Mi-38, les chasseurs Su-57 et MiG-35, ainsi que d’autres nouveautés.