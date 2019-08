Les photos qui ont marqué la semaine – 26-30 août 2019

La ville de Joukovski, dans la région de Moscou, accueille du 27 août au 1er septembre le 14e Salon international aéronautique et spatial (MAKS). Plus de 800 compagnies y participent, dont 180 entreprises étrangères de plus de 30 pays. Au cours des trois premiers jours, le salon a été visité par plus de 140.000 personnes. Sputnik a sélectionné les images les plus marquantes du salon MAKS-2019.