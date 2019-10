Au bord de l'extinction: 10 animaux protégés du Livre rouge de la Russie

Le léopard de l'Amour (ou encore panthère de Chine) vit dans les forêts des montagnes de l'Extrême-Orient à la frontière entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord. C'est la sous-espèce des léopards la plus rare, et ses représentants sont en voie d'extinction. Dans la nature sauvage, il reste 87 spécimens sur le territoire du parc national Terre du léopard en Russie, et de 8 à 12 spécimens en Chine.