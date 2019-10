Dans les coulisses du Moulin Rouge: le célèbre cabaret fête son 130e anniversaire

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la plus haute colline de Paris, Montmartre, était connue pour ses vignes et ses moulins. Il n'en reste plus qu'un seul, mais il est néanmoins le plus reconnu: il abrite aujourd'hui le cabaret Moulin Rouge connu dans le monde entier.

Photo: les danseuses Courtney et Lacey avant le spectacle Féérie.