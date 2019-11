La chute du mur de Berlin: 30 ans plus tard

Entre 1945 et 1961, plus de 3 millions d’Allemands de l’Est fuirent vers la RFA, soit un tiers de la population de la RDA. Cette réalité poussa la direction du Pacte de Varsovie à recommander la construction du mur de Berlin. Elle commença le 13 août 1961.

En haut: touristes posant devant le mur de Berlin non loin de la porte de Brandebourg, 6 juin 1989.

En bas: la porte de Brandebourg 30 ans plus tard, 30 octobre 2019.