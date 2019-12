Les lauréats du concours The Architectural Photography Awards 2019

Tout est prêt pour les fêtes de Noël dans les grandes villes de différents pays: arbres et marchés de Noël sur les places centrales, illuminations féeriques, etc. Découvrez l’ambiance magique dans différentes villes du monde décorées en prévision des fêtes de Noël et du Nouvel an dans ce diaporama réalisé par Sputnik.