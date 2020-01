Buon Natale! La magie de Noël à l’italienne règne dans le centre de Moscou

Bienvenue à la fête consacrée à l’amitié entre la Russie et l’Italie où tout permet de se plonger dans l’ambiance de Noël. Des artistes italiens et russes ont joué des chansons russes et italiennes pour mieux faire ressentir l’autre culture. Dans de longs rangs de comptoirs, chacun pouvait déguster ou apporter avec lui un plat de la cuisine italienne. Et ceux qui préfèrent quelque chose de non comestible ont pu découvrir des jouets et décorations de Noël artisanaux.