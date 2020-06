Les gagnants du concours Sony World Photography Awards 2020

L’Organisation mondiale de la photographie a diffusé la liste des gagnants du concours Sony World Photography Awards 2020. Pour sa série de photos Seeds of Resistance, l’Uruguayen Pablo Albarenga a été reconnu Photographe de l’année et a reçu un prix de 25.000 dollars.

Le jury du concours a également désigné les lauréats et les finalistes dans dix catégories du Concours professionnel, ainsi que les vainqueurs des Concours ouvert, étudiants et jeunes. Découvrez les travaux des lauréats et des finalistes du Sony World Photography Awards 2020 dans ce diaporama réalisé par Sputnik.