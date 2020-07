«Apollo-Soyouz»: poignée de main dans l’espace

La première mission spatiale conjointe entre les deux pays débuta le 15 juillet 1975. A 15h 20 (heure de Moscou), le Soyouz-19, avec à son bord Alexeï Leonov et Valeri Koubassov, décolla du cosmodrome de Baïkonour. Sept heures et demie plus tard, le vaisseau Apollo, avec à son bord Thomas Stafford, Vance Brand et Donald Slayton, était lancé de Cap Canaveral.