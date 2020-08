La Californie partiellement réduite en cendres

Les feux de forêt sont depuis longtemps un problème pour l'humanité entière. Chaque année, ils anéantissent et détériorent plus de 340 millions d’hectares infligeant un immense préjudice à l'économie, mettant en péril la santé et la vie des hommes, détruisant la faune et la flore, provoquant l'érosion et la désertification des sols.