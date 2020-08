Les lacs salés de l'Altaï

Les incendies qui ravagent la Californie ont détruit depuis le 15 août plus de 566.000 ha de forêt et plus de 1.400 bâtiments. Cette catastrophe naturelle a déjà fait sept victimes. Découvrez dans ce diaporama de Sputnik de nouvelles images des dégâts considérables qu’ont déjà faits ces feux de forêt.