New York – Washington: retour en images sur les attentats du 11 septembre

À 08h46, un Boeing 767 de la compagnie American Airlines assurant la liaison entre Boston et Los Angeles percuta la tour Nord du World Trade Center entre les 93e et 97e étages. 81 passagers et 11 membres d’équipage se trouvaient à son bord. À 09h03, un Boeing 767 de la compagnie United Airlines assurant la même liaison s’encastra dans la tour Sud du World Trade Center entre les 77e et 84e étages. 56 passagers et 9 membres d’équipage se trouvaient à son bord.