Le classement Forbes des footballeurs les mieux payés du monde

Lionel Messi (Barcelone), dont les revenus s’établiront à 126 millions de dollars, dont 92 de salaire et 34 de contracts publicitaires, est en tête de liste. La saison dernière s’est avérée être la plus dure pour l’Argentin et s’est terminée par un conflit ouvert entre lui et la direction de son club. Messi y restera finalement cette année et touchera le salaire que lui garantit son contrat. Celui-ci expire en 2021 et il est possible que Messi occupe une autre place dans le classement Forbes de l’année prochaine.