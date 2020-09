Haut-Karabakh: nouvelle escalade armée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Dimanche 27 septembre, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à cause du Haut-Karabakh s'est de nouveau exacerbé: les deux pays s'accusent mutuellement d'attaques armées et rapportent des dizaines de tués et de blessés. La communauté internationale les appelle à régler le conflit de manière pacifique.