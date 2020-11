La Russie, belle et variée

La Russie est le plus grand pays du monde, elle occupe un sixième de la surface de la planète et s’étend sur deux continents: l’Europe et l’Asie. Sa taille impressionnante a conditionné son caractère géographique exceptionnel.

À l’ouest, la Russie est baignée par la mer Baltique, à l’est par l’océan Pacifique.

2,8 millions de km de fleuves coulent sur son territoire.

La Russie a accès à 13 mers.

Sa partie sud est située dans la zone subtropicale alors qu’au nord, c’est une zone de permafrost.

C’est en Russie que l’on trouve le lac le plus profond de la planète –le lac Baïkal–, le fleuve le plus long d’Europe –la Volga–, le plus grand lac d’Europe –le lac Ladoga–, et le plus haut sommet d’Europe –l’Elbrous.

Retrouvez les photos des sites naturels remarquables de la Russie dans ce diaporama réalisé par Sputnik.