Manifestations aux États-Unis après l’élection présidentielle

D’un côté, les partisans de Joe Biden, arborant le slogan «Count Every Vote», exigent de Donald Trump de ne pas intervenir dans le dépouillement du scrutin. De l’autre, les partisans de Donald Trump scandent «Stop the Count» et «Stop the Steal».

