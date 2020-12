Les événements clés de 2020

Le magazine Forbes vient de publier son 17e palmarès annuel des 100 personnalités féminines les plus influentes du monde. Angela Merkel arrive en tête de la liste comprenant les représentantes de 30 pays, notamment 10 chefs d’État, 38 PDG et cinq personnalités du monde la culture, dont Oprah Winfrey (20e), Rihanna (69e) et Beyoncé (72e).