Printemps arabe: comment tout a commencé

Il y a dix ans émergeait le Printemps arabe. Cette vague de manifestations de masse et de troubles a déferlé sur au moins 20 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

En Tunisie, en Libye, en Égypte et au Yémen, des révolutions ont renversé les gouvernements. En Irak et en Syrie, des guerres civiles ont éclaté. Dans d’autres pays, des contestations populaires ont conduit à des réformes et à des concessions de la part des gouvernements. Cette révolution s’est également étendue aux États non arabes de la région tels que le Burkina Faso et le Mali.

