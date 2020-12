Le monde célèbre Noël

Le début de la messe dans la basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican a été avancé de deux heures pour commencer à 19h30 (heure locale), afin de pouvoir terminer la liturgie avant 22h00 et ainsi respecter le couvre-feu. De plus, un nombre restreint de personnes ont pu assister à la messe et le Pape n'a pas donné la bénédiction Urbi et Orbi sur le balcon de la basilique. Les bénédictions ont donc été faites à l'intérieur du Palais du Vatican et diffusées en direct.