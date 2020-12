Les catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l’année 2020

En 2020, il y a eu le plus de feux de forêt de l’histoire de la Californie moderne. Au 24 décembre 2020, plus de 9.639 incendies avaient ravagé 1.764.234 hectares, soit plus de 4% du territoire de l’État.

Sur la photo: pompier combattant un incendie dans le comté d’Orange, en Californie.