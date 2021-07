Afghanistan: les réfugiés fuient la zone des combats

Grâce à leur offensive, les talibans*, mouvement islamiste radical, contrôlent désormais plus de territoire afghan qu'à aucun autre moment des 20 dernières années. Pendant longtemps, l'aviation des pays de l'Otan était la principale force qui les retenait. Maintenant que les États-Unis ont réduit leurs opérations militaires, le mouvement s'empare de plus en plus de territoires, et ce sans trop d'efforts.

Sur la photo: des réfugiés dans un camp provisoire pour les victimes des hostilités dans l’un des quartiers de Kaboul.