Ce que les Américains ont laissé en Afghanistan

L'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis et les forces internationales est considérée comme ayant été la plus considérable de l'histoire de ce pays. Depuis 2001, environ 40.000 soldats américains et environ 130.000 soldats de dix pays de l'Otan ont été déployés dans le pays. De plus, les Américains ont recruté environ 300.000 Afghans, en créant de «nouvelles forces de sécurité».

Sur la photo: du matériel américain abandonné sur la base aérienne de Bagram en Afghanistan.