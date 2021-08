Afghanistan: un pays mystérieux au lourd destin

Il est difficile d'imaginer un pays avec des conditions géographiques plus complexes et encore moins propices à la prospérité économique que l'Afghanistan. La majeure partie de son territoire est occupée par des montagnes, les sols ne sont pas fertiles, les minerais disponibles sont difficiles à extraire et le climat très continental est difficile à supporter.

Sur la photo: lacs de Band-e Amir dans les montagnes de l'Hindou Kouch dans le centre de l'Afghanistan.