Attentat à Beslan: larmes éternelles des mères et destins brisés

Le 1er septembre 2004, comme d’habitude, les habitants de Beslan se sont préparés très soigneusement pour la rentrée des classes. Les enfants avec des fleurs à la main racontaient leurs vacances d’été et faisaient des projets pour la nouvelle année scolaire. La musique et les rires ont au début masqué des bruits effrayants: des tirs et les cris des terroristes.

Sur la photo: opération de sauvetage des otages à Beslan, le 3 septembre 2004.