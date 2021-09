États-Unis: retour de soldats d'Afghanistan

En 20 ans, 2.448 Américains, militaires et civils, ont été tués, et 20.722 blessés en Afghanistan. Aujourd'hui, il ne reste plus un seul soldat américain dans ce pays.

Sur la photo: un militaire de la 10e division de montagne de retour d'Afghanistan retrouve sa femme à Fort Drum, comté de Jefferson, dans l’État de New York.