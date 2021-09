Vingt ans après les attentats du 11 septembre

Le 11 septembre marque 20 ans de détournement par un groupe de 19 terroristes de quatre avions se rendant en Californie en provenance des aéroports de Logan, Dulles et New Arc. Deux avions ont percuté les tours jumelles du World Trade Center situé dans le sud de Manhattan à New York. Un autre s’est écrasé sur le Pentagone près de Washington et le quatrième dans le quartier de Shanksville en Pennsylvanie.