Réveillon 2016, la fête au milieu des cordons de sécurité

Plus d'un demi-million de personnes sur les Champs-Élysées la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est le pari d'Anne Hidalgo. Comme chaque année depuis 2014, la mairie de Paris a fait le choix de célébrer le passage au Nouvel An en grande pompe, avec un spectacle sons et lumières sur la « plus belle avenue du monde ». Projections lumineuses, clins d'œil aux Jeux olympiques (candidature de la capitale oblige) et effets pyrotechniques seront au rendez-vous, sans oublier les forces de l'ordre.

Car il faut dire que si le réveillon du Nouvel an arrive à grands pas, apportant avec lui son lot de célébrations, les festivités sont plus que jamais placées sous le signe de la vigilance en ces temps de menace terroriste. Une inquiétude d'actualité, particulièrement après l'attentat meurtrier au camion bélier à Berlin le 19 décembre dernier, qui a fait 12 morts et 48 blessés. Un attentat qui n'est pas sans rappeler celui de Nice, où en pleine célébrations de la fête nationale, 86 personnes avaient été tuées et 400 autres blessées sur la promenade des Anglais.

Les Parisiens et les Franciliens ont-ils le cœur à faire la fête sur les Champs, s'y sentiront-ils en sécurité un soir de réveillon? Nous sommes allés directement leur poser la question.

État d'urgence prolongé dans toute la France, plan Vigipirate renforcé « alerte attentat » en Ile-de-France. Particulièrement sollicité, le dispositif policier et militaire est déjà à son maximum, comme le laissait entendre Bruno le Roux, nouveau ministre de l'Intérieur, lorsqu'il annonçait mardi 20 décembre, à son retour de Berlin, que contrairement au communiqué émis la veille par son ministère, il n'y aurait pas de mesures de sécurité supplémentaires sur les marchés de Noël, tout ayant déjà été mis en place. Le ministre avait, dans la foulée, exhorté les Français à « continuer de s'amuser », tout en restant prudents.

Reste à savoir si le mot d'ordre est passé et si le score d'affluence des éditions précédentes sera répété. En effet, près de 600 000 personnes s'étaient réunies sur l'avenue des Champs-Elysées en 2014 pour la première édition de l'événement, un nombre en baisse en 2015, première année marquée par l'État d'urgence.

Mesures de sécurité et festivités, une alchimie délicate, comme nous l'explique Jean-Claude Hamelin, Secrétaire général du Syndicat CGT A.S.P.S, (Accueil, Surveillance, Prévention, Sécurité), qui estime que les « mesures de sécurité sont optimales »:

« Lorsque vous avez plein de barrières de sécurité, partout, cela change la vision des choses. En fin de compte, plus on veut sécuriser les lieux plus on se sent en insécurité ».

Sur son site, la mairie de Paris apporte quelques précisions sur le dispositif de secours et de sécurité de ce « show grandiose » qui sera retransmis en direct à la télévision: « 2 000 agents de contrôle et de sécurité et une équipe de secouristes et personnels médicaux de près de 400 personnes ». De plus, 3 km de barrières de protection doivent entourer la zone, dont l'accès sera fermé à la circulation dans la soirée.

Que l'objectif de 600 000 participants soit atteint ou non, ceux qui seront là porteront un message symbolique fort: quelle que soit la menace, à l'aube de cette nouvelle année, Paris restera une fête.

