Pour la Coupe des Confédérations en Russie, pas besoin de visa !

Oyez, oyez braves supporters de foot! Si vous aviez prévu d'aller en Russie en juin et juillet pour assister à la Coupe des Confédérations pour soutenir notamment le Portugal, soyez soulagés! Finies les tracasseries administratives, les paperasses à n'en plus pouvoir, les formulaires à rallonge et les sponsors pour le visa, tout est prévu pour faciliter votre venue avec le FAN ID.

Qu'est-ce que le FAN ID et comment l'obtenir? C'est très simple, il s'agit d'une carte plastifiée contenant vos données personnelles, une carte d'identité qui est spécialement réalisée pour la Coupe des Confédérations. Après avoir acheté un billet d'un match du tournoi, il suffit d'aller vous inscrire sur ce site pour recevoir votre FAN ID quelques jours plus tard.

Comme les supporters de foot le savent, la Coupe des Confédérations est un avant-goût de la Coupe du Monde dans un format plus réduit. Huit équipes nationales participeront au tournoi, dont les six qui ont remporté leur championnat continental, par exemple le Portugal qui a remporté l'Euro face à l'équipe de France ou encore l'Australie qui a gagné la Coupe d'Asie des Nations. En tant que championne du monde en titre, l'Allemagne sera également de la partie en compagnie de la Russie, l'hôte de la prochaine coupe du Monde en 2018.

Ces huit équipes réparties en deux groupes joueront du 17 juin jusqu'au 2 juillet dans quatre villes russes: Saint-Pétersbourg, Moscou, Sotchi et Kazan. À Saint-Pétersbourg, c'est le stade Krestovski, flambant neuf, qui accueillera notamment le premier match, opposant la Russie à la Nouvelle-Zélande, mais également la finale de la compétition.

Saint Petersburg Stadium #FIFA #worldcup #WorldCup2018 #Soccer #futbol #2018 #Russia Публикация от Fifa World Cup Russia 2018 (@worldcup2018_fifa) Дек 30 2014 в 12:05 PST

Puis l'Otkrytie Arena, siège habituel du club du Spartak Moscou et doté de 43 000 places, accueillera également plusieurs rencontres. L'occasion pour aller visiter les splendeurs de la capitale russe, de la cathédrale du Christ-Sauveur, à la galerie Tretiakov jusqu'aux richesses du Kremlin.

Enfin, votre périple de supporter pourra vous emmener jusqu'à Sotchi, la ville qui a accueilli les Jeux olympiques d'Hiver en 2013. Au bord de la mer Noire, la « Nice russe » bénéficie d'un climat méditerranéen à une petite demi-heure de la montagne. Il sera particulièrement agréable d'assister en plein été à ces matchs au stade Ficht.

Et enfin, n'oubliez pas Kazan, capitale autonome du Tatarstan et unique en son genre. En vous déplaçant à la Kazan Arena, vous découvrirez le cœur de la Russie, une ville musulmane et orthodoxe, multiculturelle et multiethnique.

Kazan Arena Stadium | CITY IN THE CITY • #казаньарена #goodnight #kazanarena #cityinthecity #worldstadium #welcome Публикация от Kazan Arena (@kazanarena) Апр 21 2017 в 12:36 PDT

