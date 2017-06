Le FN a-t-il (encore) un avenir ? Philippe Murer vs. Julien Rochedy

Le Front national rythme la vie politique française depuis au moins trente ans, et il a su se hisser au second tour de l'élection présidentielle 2017. Or, si la défaite était prévisible, son ampleur ne l'était pas.

© AFP 2017 GEOFFROY VAN DER HASSELT Législatives: l’effet déformant du scrutin majoritaire

Pire encore, la tendance semble se confirmer : car si Marine Le Pen a obtenu 33,90 % au second tour, son parti ne devrait atteindre que de 2 à 5 députés dimanche prochain. Le FN a rassemblé moins de 3 millions d'électeurs dimanche dernier contre près de 11 millions au second tour de la présidentielle — j'admets ici comparer l'incomparable.

Mais tout de même, l'échec du second tour a ouvert, ou rouvert, certaines plaies. Les thèses sont nombreuses, de la ligne politique au débat de l'entre deux tour, en passant par la personnalité de Marine Le Pen. Alors que se passe-t-il ? Le Front national est-il à bout de souffle ?

© Sputnik. Kristina Afanasieva Marine Le Pen au second tour des législatives avec 46,02% des voix

Naturellement, la question pourrait être posée à chaque parti alors que tous semblent confrontés au phénomène En Marche. Mais la situation du Front national est bien spécifique : son manque de cohérence idéologique a-t-il sapé sa légitimité comme parti d'opposition ? A trop chercher des voix sur sa gauche, le FN a-t-il perdu sa droite ? En d'autres termes, les contradictions du FN ont-elles eu raison du parti ? Dans l'absolu, un juste milieu entre le populisme et le républicanisme est-il concevable, serait-ce la voie du gaullisme ? Bref… quel avenir peut-on lui prévoir ?

Pour répondre à toutes ces questions, nous avons accueilli en studio Julien Rochedy et Philippe Murer. Philippe Murer est candidat du Front national aux élections législatives, dans la troisième circonscription de l'Oise, et conseiller économique et environnement de Marine Le Pen. Julien Rochedy est quant à lui un ancien cadre frontiste, qui a donc quitté le parti et n'hésite pas le critiquer.