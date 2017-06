Un contingent eurasien en Syrie?

La Russie aurait suggéré d'envoyer des contingents kazakhs et kirghizs en Syrie.

Une proposition qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du nouveau round des pourparlers d'Astana sur la Syrie , qui devrait avoir lieu début juillet. C'est Ibrahim Kalin, porte-parole du président turc, qui a révélé cette proposition, émise lors des échanges préparatoires russo-turcs.

Les troupes kazakh et kirghiz viendraient en appui de celles que la Russie, l'Iran et la Turquie ont prévu lors du précédent round d'Astana d'envoyer dans les zones de désescalade, sous réserve d'un accord de Damas.

Pour le moment, il ne s'agit que d'une proposition qui doit être encore discutée avec toutes les parties intéressées. Si la proposition devait aboutir, ce serait effectivement une mini-révolution. Les autorités du Kirghizistan, dont le président vient de terminer une visite en Russie, ont confirmé que cette idée d'envoyer des militaires en Syrie avait été discutée lors du Conseil permanent de l'OTSC (Organisation du traité de sécurité collective, composée de la Russie, du Kazakhstan, de la Biélorussie, du Kirghizistan, de l'Arménie et du Tadjikistan). Ce pays ex-soviétique d'Asie centrale voit en effet d'un œil favorable cette possible mission du maintien de la paix.

Mettons maintenant cette proposition en perspective et dans son contexte.

Service de presse du ministère de la Défense La Défense russe diffuse une vidéo du tir de missiles Kalibr en Syrie

Relevons tout d'abord que le Kazakhstan et le Kirghizistan font, de notoriété publique, partie des principaux alliés de la Russie. Les deux nations sont également membres de toutes les organisations dans lesquelles la Russie joue un rôle de premier plan: l'Union économique eurasiatique, l'OTSC, l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la CEI.

D'autre part, ces deux pays turcophones d'ex-URSS ont de bonnes relations avec la Turquie, un des trois pays garants du processus d'Astana, avec la Russie et l'Iran. Avec ce dernier, les relations sont également cordiales. Enfin, et c'est tout aussi important, les deux États soutiennent l'approche multipolaire des relations internationales et le respect de la souveraineté des nations, ce qui signifie que le gouvernement syrien ne sera certainement pas opposé à voir des troupes kazakhs et kirghiz sur son territoire.

Enfin, les Kazakhs comme les Kirghizes sont majoritairement musulmans sunnites, à l'instar de la majorité de la population syrienne. Ce qui est indéniablement un facteur positif, comme le démontre l'accueil très favorable que la population locale a réservé à la police militaire russe en Syrie, composée majoritairement de Russes-Tchétchènes sunnites, et qui assure notamment la sécurité dans la ville d'Alep.

L'idée est donc excellente. Surtout qu'elle renforcera dans les faits la notion d'Eurasisme. L'Eurasie est amplement capable de résoudre les principaux conflits régionaux et internationaux sans la participation de ceux qui «pensent» toujours qu'ils sont irremplaçables… suivez mon regard.

Nous restons évidemment prudents en attendant que cette initiative se concrétise, mais si tel était le cas, elle serait sans aucun doute à saluer. Au moment où l'armée gouvernementale syrienne et ses alliés sont en train de venir à bout des terroristes sur le sol syrien, provoquant une hystérie totale des Américains et de leurs alliés, qui comprennent que le chaos en Syrie touche à sa fin et que leurs objectifs géopolitiques ne seront pas atteints, nous devons dès à présent anticiper le retour effectif à la paix et la reconstruction du pays. En ce sens, la solidarité de la famille eurasienne est plus qu'une nécessité.

Que les atlantistes notent bien que nous sommes en 2017, pas en 1992, et qu'il est possible de régler les principales questions internationales sans la participation des élites atlantistes.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.