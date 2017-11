Quand l’Iran et la Russie mènent la danse du monde multipolaire

«Nous sommes en mesure de parer les sanctions américaines et d'isoler l'Amérique en renonçant au dollar pour le remplacer par nos devises nationales aussi bien lors de transactions bilatérales que multilatérales». Par ces mots prononcés après sa rencontre avec Vladimir Poutine l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, donne la mesure des ambitions du Sommet Iran-Russie-Azerbaïdjan. La promotion d'un monde multipolaire —multilatéral, dit Ali Khamenei-, qui ne ferait plus des États-Unis et du dollar le pivot du monde et de son économie, était en effet le fil conducteur de ce sommet qui s'est clos à Téhéran le premier novembre.

© AP Photo/ Office of the Iranian Supreme Leader Khamenei: la Russie et l’Iran pourraient «isoler les USA»

Un défi qui requiert de solides qualités, selon Ali Khamenei: «Poutine est une personnalité forte, c'est justement pour cela qu'il est possible de coopérer avec la Russie sur les questions d'envergure qui demandent de la détermination et de la persévérance en tant que superpuissance. Et on peut coopérer avec elle d'une manière logique».

Cette plateforme, qui s'est tenue pour la première fois en 2016 à Bakou, capitale azérie, a abordé de nombreux thèmes d'intérêt pour L'Iran, La Russie et l'Azerbaïdjan. Citons notamment le projet de corridor de transport international «Nord-Sud», qui est parmi les canaux de transport les plus importants au monde du point de vue économique. Énergie, électricité, coopération pétrolière et gazière étaient eux aussi à la une des discussions.

En effet, ces trois nations sont des puissances déclarées en ressources pétrolières et gazières. Mais ce n'est pas leur seul point commun. Ainsi, l'Azerbaïdjan est un pays musulman laïque, ayant fait partie de l'Empire russe et de l'URSS (liens étroits avec Moscou), turcophone (liens étroits avec Ankara) et dont les 85% des plus de 94% de musulmans du pays sont chiites (similitude évidente avec l'Iran voisin). Ajoutez à cela des liens économico-commerciaux étroits aussi bien avec la Russie, l'Iran et la Turquie et vous commencerez à comprendre le puzzle qui se forme.

© Sputnik. Alexei Druzhinine Des garants de la paix au Proche-Orient se sont réunis à Téhéran

Pour en revenir aux relations entre la Russie et l'Iran, soulignons que Moscou et Téhéran ont signé un mémorandum portant sur les livraisons de gaz iranien à destination de l'Inde, projet dans lequel le géant gazier russe Gazprom compte s'engager. À ce titre, Aleksandr Novak, ministre russe de l'Énergie, a affirmé que Gazprom prévoyait de participer à l'extraction du gaz iranien et de construire un gazoduc en Inde d'une longueur de 1.200 kilomètres. Les gisements spécifiques sur le territoire iranien seront déterminés dans le cadre d'étude de faisabilité du projet. L'autre géant russe, le pétrolier Rosneft, prévoit lui aussi d'élargir considérablement sa participation dans des projets en territoire iranien.

L'énergie n'a toutefois pas été le seul point de convergence entre Moscou et Téhéran. Le président iranien Hassan Rohani, qui a discuté en détail avec Vladimir Poutine de la Syrie, a déclaré que «la coopération entre l'Iran et la Russie se poursuivra jusqu'à la victoire complète sur le terrorisme». Il a ajouté «qu'il est très agréable qu'outre leurs relations bilatérales, nos deux pays jouent un rôle important dans la garantie de la paix et de la stabilité dans la région». Hassan Rohani soulignait ainsi que la Russie et l'Iran sont les acteurs clés dans la lutte contre le terrorisme salafiste et dans la résolution du conflit syrien.

Cela s'est traduit par les victoires sur le terrain, où la secte de Daech vit ses dernières heures. Un groupe qui contrôlait plus de 70% du territoire national syrien il y a deux ans de cela, avant que les Forces aérospatiales russes n'interviennent. Le rôle positif de la Russie et de l'Iran dans la région se traduit aussi au niveau diplomatique avec les pourparlers d'Astan, bien plus efficaces, y compris en ce qui concerne l'aspect humanitaire, que ceux de Genève. Des pourparlers auxquels s'est également jointe la Turquie, l'autre puissance eurasienne qui s'éloigne progressivement de son «entourage» atlantiste.

Une situation sur laquelle peu de monde aurait parié en 1992 et même au début des années 2000, tant l'Occident politico-économico-médiatico-militaire paraissait invincible. Tout a changé aujourd'hui. Et les gesticulations des élites atlantistes ne changeront pas grand-chose au processus déjà lancé, dans lequel des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Syrie, la Turquie, l'Inde, plusieurs pays ex-soviétiques d'Asie centrale et tous ceux qui souhaiteront se joindre à eux décideront de la marche à suivre, sans pour autant l'imposer aux autres, y compris à ceux qui préféreront encore jouer les suiveurs de Washington.

