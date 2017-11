Daech anéanti par l’armée syrienne et ses alliés. À qui le tour?

C'est fait. La Syrie et ses alliés ont vaincu Daech et ses soutiens. La ville d'Abou Kamal, ville syrienne frontalière avec l'Irak, dans la province de Deir ez-Zor, a été reprise par les forces gouvernementales syriennes, avec le soutien de ses alliés.

© AFP 2017 STRINGER Abou Kamal: la Défense russe annonce l'élimination des terroristes et le début du déminage

Au-delà d'une grande victoire stratégique et de l'anéantissement de Daech en tant que «califat» qui s'était imposé en terre syrienne, rappelons plusieurs points importants:

Premièrement, le gouvernement syrien sort bel et bien vainqueur de cette terrible guerre, qui a été imposée à la Syrie par une large coalition, qui souhaitait réaliser des projets malsains aussi bien pour ce pays millénaire, que pour une région déjà tellement martyrisée. La secte rétrograde de Daech est vaincue. La population se trouvant en territoire sous contrôle gouvernemental dépasse les 90%.

S'ajoute à cela le retour de plus en plus visible des réfugiés syriens qui ont fui leur pays à cause du terrorisme et non pas «à cause d'Assad», comme le prétendaient les grands titres de la presse mainstream ces dernières années. Plus d'un demi-million de personnes sont déjà rentrées chez elle, a confirmé l'ONU.

Deuxièmement, le monde entier a été témoin des paroles et des actes des protagonistes de cette tragédie. Étant Russe, appartenant à la dernière génération née en URSS, ayant grandi à l'étranger et entendu tellement de fois que mon pays n'allait jamais se relever, je ne cache pas le malin plaisir de voir les russophobes de service se faire tout petits. Car il n'y a en effet pas grand-chose à dire: en deux années d'intervention en Syrie, dans un cadre strictement légal et respectueux de la souveraineté syrienne, la Russie a fait ce qu'une large «coalition» de pays, États-Unis à leur tête, n'ont pas fait en plus de trois ans, même en petite partie.

Deux questions en ressortent logiquement. Les USA et leurs alliés ne seraient-ils donc pas si forts et invincibles —comme le prétendaient leurs médias depuis la fin de l'URSS- que cela? Ou est-il simplement devenu flagrant que lesdites forces sont prêtes à utiliser des extrémistes de la pire espèce, massacrant des milliers d'êtres humains, dans le seul but d'arriver à réaliser leurs objectifs géopolitiques, en tentant d'éliminer une nation assumant pleinement sa souveraineté et refusant l'asservissement, d'où leur manque évident de volonté de combattre le terrorisme? Personnellement, j'opte pour les deux réponses. À chacun de tirer ses propres conclusions.

Une chose est néanmoins certaine: le monde entier a été témoin de l'efficacité des armes russes, ainsi que de la détermination de Moscou à briser la colonne vertébrale du terrorisme international, selon les termes employés par l'ex-chef des Forces aérospatiales de Russie Viktor Bondarev, désormais sénateur.

© Sputnik. Andrei Stenin Un officier syrien ayant participé à la libération d’Abou Kamal parle à Sputnik

De plus, l'intervention russe a donné aux yeux de tous la vraie signification du terme «allié». Être un allié n'a absolument rien à voir avec les «valeurs» néocoloniales de certains, en vue d'imposer leur volonté sous le noble prétexte «d'intervention humanitaire». À bon entendeur… La conséquence à moyen terme de cette démonstration est que le nombre de pays de la région —et même bien au-delà- désireux de bâtir des relations fortes avec la Russie ne fera qu'augmenter.

Et si certains ont besoin de cours particuliers sur la façon d'anéantir une secte rétrograde et terroriste, armée jusqu'aux dents et ayant occupé plus de 70% du territoire d'un pays, ils peuvent s'adresser à la Syrie et ses alliés.

Et maintenant, à qui donc le tour? En Syrie, ce sont les derniers éléments d'Al-Qaida, eux aussi largement épargnés par la coalition occidentale, qui sont désormais dans le collimateur.

Car le néocolonialisme occidental, qui a vu l'un de ses bras armés en Syrie amputé, continue d'exister. Et c'est pourquoi la confrontation est loin d'être finie.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.