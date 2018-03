Un tremblement de terre et ses suites

Les deux partis qui dominaient la vie politique italienne, le Parti Démocrate (PD), issu de la fusion entre le PCI et des secteurs de la Démocratie Chrétienne, et Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi qui représentait le centre droit ont fait ensemble à peine 33% des voix, soit un tiers des votes. Des nouveaux partis, comme le « Mouvement 5 étoiles » ou la « Lega » (La « Ligue ») ont fait 50% des suffrages exprimés. Il est probable que tremblement de terre se propagera, par effet de contagion et effets induits, dans d'autres pays de l'Union européenne dans les mois qui viennent. Ils convient d'en tirer les leçons. Cependant, il faut constater que, compte tenu de la complexité du système électoral italien, mélange de système proportionnel et de système majoritaire, aucun gouvernement ne pourra donc être constitué sans des systèmes d'alliances.

Les points forts de cette élection

Ces résultats font apparaître trois phénomènes marquants (1). Tout d'abord, la coalition dite de centre-droit, menée par Silvio Berlusconi et composée de quatre partis, vire en tête avec environ 35% des voix. Mais, au sein de cette coalition, c'est la « Lega », le parti issu de l'ancienne « Ligue du Nord » et dirigé par Matteo Slavini, ce mouvement autonomiste, qui est dominant. Ensuite, Le Movimente 5 Stelle (M5S), ce parti que l'on qualifie de populiste, fait une percée supérieure à ce qui était attendu et totalise environ 33% des suffrages. Cela met en lumière, et c'est le troisième fait marquant de cette élection, l'effondrement du Parti Démocrate (le PD) de Mattéo Renzi qui, avec environ 19% des suffrages (voire 22% si l'on y ajoute des petits partis dissidents) fait son plus mauvais résultat historique. Ce parti avait remporté ainsi 40% des suffrages aux élections européennes.

Ajoutons à cela l'élection, sur les postes mis à la proportionnelle, de deux économistes bien connus pour leurs positions anti-Euro, Alberto Bagnai, un universitaire reconnu, et Claudio Borghi. Cela indique aussi qui sont les grands perdants ce cette élections: les partis « européistes ». Ajoutons que la défaite, cinglante, de Mattéo Renzi, ce dirigeant du PD que l'on présentait comme la nouvelle étoile de la politique italienne et qui, comme Premier ministre, appliqua une politique pas si éloignée que cela de celle que conduit aujourd'hui Emmanuel Macron en France.

Une campagne électorale polarisée

La campagne électorale avait été polarisée par deux problèmes clefs: la situation économique de l'Italie et le problème de l'afflux incontrôlé des migrants. Sur le premier point, il est clair que l'Euro a eu des effets dramatiques, tout comme en France, sur l'économie italienne. Cette dernière ne saurait cacher derrière une balance commerciale en excédent (mais un excédent dû essentiellement à la compression des importations), une situation générale catastrophique. Il faut signaler aussi que le fameux « job act » mis en place par Renzi, et dont la « loi travail » s'inspire en France, s'est avéré un échec spectaculaire, au point qu'il est question de l'abroger.

Mais, et on le voit bien tant à la poussée de la Lega qu'au changement d'attitude sur ce point du M5S, la question de l'immigration sauvage a été aussi un thème majeur de cette campagne. L'Italie, du fait de sa géographie, mais aussi de l'absence de réaction des autres pays de l'Union européenne, a été livrée à elle même face à des flux migratoires, dont une partie sont engendrés par la détestable situation en Lybie issue de l'intervention des pays de l'OTAN, qu'elle ne peut ni gérer ni maîtriser. La situation, sur ce point, est critique.

Les véritables vainqueurs de l'élection

Deux hommes émergent donc de cette élection, Luigi di Maio (M5S) et Matteo Salvini (Lega). Di Maio a beaucoup fait pour donner un visage acceptable par une partie des élites italiennes au M5S. Avec son apparence de jeune technocrate, il peut rassurer, et d'ailleurs les bourses européennes n'ont que modérément réagi aux résultats de la nuit du 4 mars. Il apparaît, en un sens, comme plus respectable que Beppe Grillo, le fondateur du Mouvement, qui est d'ailleurs poussé vers la sortie de la vie politique. Mais, le succès du M5S (32% des suffrages) doit aussi beaucoup à ses scores au sud de Rome, où ce parti écrase le PD. Ces scores s'expliquent tant par ses attaques contre un système corrompu, que par la place qu'il a donné au problème de l'immigration sauvage mais aussi par une certaine démagogie de ses propositions.

Matteo Salvini a aussi beaucoup fait pour transformer un parti régionaliste, qui à l'époque faisait 4% aux élections générales, en un véritable parti national. Il y a réussi au-delà de toute espérance. Le fait qu'il devance Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi (18% contre 13,9%), et qu'il talonne le PD (avec 18% contre 19%), est une preuve de son succès. Il écrase aussi le mouvement populiste et nationaliste « Fratelli d'Italia », qui faisait partie de la coalition de droite et qui ne réalise que 4,3% des voix. Il a pu récupérer une partie des électeurs du M5S, troublés par la récente modération du Mouvement sur l'Euro. C'est incontestablement une force avec laquelle il faudra compter dans le futur. Mais, si elle veut enraciner son succès, la Lega devra parfaire sa couverture nationale.

Uixerunt le PD

© Sputnik. Danilo Garsia di Meo Le parlement italien «en suspens» après les législatives

Quand Cicéron, au petit matin de l'écrasement de la conjuration de Catilina à Rome même (« Qusque tandem, Catilina, abutere patientia nostra… ») se présenta en armure sur le Forum, il s'écria « Ils ont vécu » (Uixerunt), signifiant par là que les conjurés avaient été mis à mort.

Et l'on peut reprendre le mot en ce qui concerne ce qui restait de la social-démocratie italienne. Car, la lourde défaite qu'elle a subie va même au-delà de la défaite personnelle de Mattéo Renzi. Si cette défaite consacre le rejet d'un programme politique, elle consacre aussi — et peut-être surtout — l'échec d'une stratégie, celle de l'accommodement avec le néo-libéralisme ses dogmes et ses règles. Cet échec traduit aussi le rejet de l‘idéologie européiste par une majorité des italiens.

Quand on sait que même Berlusconi a fait preuve de réserves tant par rapport à l'Euro (il souhaite un système « à deux monnaies », système qui n'est pas praticable dans la réalité mais qui équivaut à une condamnation de l'Euro), et quand on se souvient des discours passés du M5S, ce sont plus de 68% des électeurs italiens qui se sont prononcés pour des partis peu ou prou eurosceptiques. De ce point de vue, ces élections ont valeur de référendum sur la question européenne aussi…

