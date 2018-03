Multipolarité, la fin de l’apartheid dans les relations internationales?

Monde unipolaire = apartheid? Le parallèle entre le système politique raciste d'Afrique du Sud et la gestion internationale du monde voulu par les élites occidentales a de quoi étonner, il n'est pourtant pas si absurde. Qu'on en juge.

Lorsque l'apartheid s'installe en Afrique du Sud, une minorité ethnique, issue de l'immigration occidentale en Afrique, domine tous les domaines du pays —politique, économie, défense…- aux dépens de l'écrasante majorité de la population, et notamment celle de souche. Prenez maintenant le système de gestion du monde qui s'est imposé à la chute de l'URSS, le fameux système unipolaire. À ce moment, les élites de pays ne représentant pas plus de 10% de la population terrestre se sont instituées décideurs de toutes les affaires de la planète, à commencer par les USA, devenus les gendarmes autoproclamés du monde.

Autre similitude. Malgré la base raciste et injuste du régime d'apartheid sud-africain, qui a oppressé de longues années durant les représentants aussi bien de la majorité noire que ceux issus des minorités indiennes, métisses et blanches opposées audit système, le gouvernement sud-africain de l'époque affirmait toujours penser au «bien-être» de toutes les composantes ethniques du pays. Vraisemblablement une habitude au sein des élites occidentales, qui après avoir détruit tellement de pays pour le compte de leurs intérêts géopolitiques et géoéconomiques, continuent malgré tout de crier haut et fort que tout cela se fait pour y apporter «la démocratie, les droits de l'homme et les valeurs universelles».Des «valeurs universelles» dont eux seuls ont le secret. Et même si la majorité de l'humanité ne veut pas de ces prétendues «valeurs», on pense notamment au «mariage pour tous» et à d'autres exemples, eh bien tant pris: cette majorité terrestre est alors taxée d'extrémisme et déclarée non conforme à la prétendue «communauté internationale», une communauté qui ne rassemble, rappelons-le, tout au plus 10% de la population planétaire. Ceci sans même compter la large opposition, au sein même des pays occidentaux et notamment européens, des citoyens qui refusent d'être associés à la politique de leurs gouvernements et qui rejoignent volontiers le groupe des partisans de la multipolarité.

Après ces parallèles politico-historiques, évoquons maintenant les perspectives d'avenir.

Le régime raciste sud-africain d'apartheid, bien qu'ayant existé des dizaines d'années et pensant pouvoir encore perdurer autant, a fini par tomber. Et c'était tout à fait logique et prévisible. Car malgré toute la puissance oppressive dudit régime, il était devenu clair qu'une minorité ne pouvait pas dominer éternellement une majorité. Et c'est ce qui confirme qu'au niveau global, le système occidental de gestion du monde est appelé lui aussi à tomber.

© AFP 2018 How Hwee Young Russie-Chine, nouvel axe majeur du monde multipolaire en 2018

(Géo) politiquement, c'est déjà de facto le cas. Observez notamment la stricte séparation au sein du Conseil de sécurité de l'ONU (CS) où le bloc Russie/Chine réussit de plus en plus à restreindre les appétits néocoloniaux de la coalition USA/Grande-Bretagne/France. Cette coalition tripartite est d'ailleurs fermement opposée à toute idée d'élargissement du CS, comprenant parfaitement le rôle qui lui serait alors laissé. L'élargissement est au contraire soutenu par Moscou et Pékin (dont la population dépasse, en passant, de plus de trois fois celle du bloc occidental). Pour ces deux capitales, les pays asiatiques, africains et latino-américains, ont également leur mot à dire sur l'avenir du monde, de façon permanente et non pas en qualité d'invités de passage. C'est cela aussi, l'idée de la multipolarité.

Une chose est pour autant certaine: plus le temps passe et plus les réformes observées à divers endroits du monde confirment le succès du bloc russo-chinois, dans sa volonté de modifier définitivement les réalités géopolitiques et géoéconomiques du monde.

Prenons l'exemple de deux structures qui, précisément, jouent un rôle clé dans ce bouleversement du système néocolonial, à savoir l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS.

Quelques statistiques éclairent le débat: la première (Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Inde, Pakistan + certainement bientôt l'Iran) représente 60% du territoire eurasien et presque la moitié de la population terrestre. L'OCS dispose de 20% des ressources mondiales de pétrole, 38% du gaz naturel, 40% du charbon et 30% de l'uranium sur la planète.La seconde (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) représente quant à elle 26% de la surface terrestre, plus d'un tiers du PIB mondial (appelé à augmenter dans les années à venir) et près de la moitié de la population du monde. Ajoutez à cela les pays qui rejoignent —et rejoindront prochainement- ces deux blocs et vous comprendrez que les injustices néocoloniales de l'unipolarité sont destinées à devenir de mauvais souvenirs.En attendant, le travail doit se poursuivre.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.