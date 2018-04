L’Occident aboie, la Syrie passe

Plus l’Occident sent la situation au Moyen-Orient lui échapper, plus il se montre menaçant et vindicatif. Alors que Damas nettoie les dernières poches de djihadistes les unes après les autres, les États-Unis menacent la Syrie de nouvelles frappes. Elles ne pourront néanmoins inverser l’issue de la guerre et la défaite des affidés de l’Occident.

Alors que l'Occident, USA en tête, menace la Syrie de nouvelles frappes, son comportement ne fait que confirmer qu'il a perdu sa mise dans ce pays proche-oriental. Et dans cette défaite qui se confirme de jour en jour, ce ne sont pas uniquement les États-Unis qui sortent perdants, mais tous ceux qui les ont suivis dans cette aventure criminelle et guerrière visant à déstabiliser un pays souverain.

© Sputnik. Serguei Mamontov Général syrien: les Américains ont délégué la frappe sur la Syrie à Israël

La Turquie fait figure d'exception, après avoir retrouvé ses esprits et s'être largement rapprochée de la Russie et de l'Iran, aussi bien dans le cadre de ses relations bilatérales avec ces pays que dans le cadre d'initiatives conjointes, comme celles d'Astana. Cette même Astana dans laquelle les décisions coordonnées par la Syrie et le trio Russie-Turquie-Iran ont apporté plus de choses positives et concrètes à la population syrienne que les multiples «sommets» organisés par les Washington, Londres, Paris ou Riyad.

Parmi les indéniables perdants, on retrouve également la Grande-Bretagne, la France, l'Arabie saoudite ou encore Israël —tous ceux qui ont misé sur la chute de Bachar al-Assad et qui pour y parvenir, se sont appuyés sur des groupes terroristes. Un scénario qui rappelle étrangement celui de la Libye, à une différence près. En Syrie, les forces atlantistes et affiliées n'ont pas pu, malgré leur volonté manifeste, intervenir de façon directe pour faire tomber les autorités légitimes syriennes. La Russie leur barrait la route.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Kremlin: coller des étiquettes devient une habitude pour les USA et leurs alliés

Parlons justement du rôle de la Russie dans la résolution du conflit syrien et dans la victoire contre les groupes terroristes. À ce sujet, un petit rappel s'impose. En 2015 (avant l'intervention de la Russie), Raymond T. Odierno, alors chef d'état-major des forces armées américaines, avait déclaré dans une interview à la chaîne CBS que «la coalition sous commandement étasunien pourrait avoir besoin de 10 ans pour pouvoir vaincre Daech». Pour rappel, à cette période, ladite «coalition» de quelques dizaines de pays affiliés aux États-Unis prétendait déjà lutter contre la secte extrémiste depuis un an.

Puis intervint la Russie, fin septembre 2015, à la demande du gouvernement légitime de Syrie. Et grâce à cette intervention antiterroriste russe, avec le soutien de l'Iran et du Hezbollah libanais, la Syrie a réussi à anéantir Daech à plus de 95%, le tout en deux ans. Des barbares qui se comptaient par ailleurs en dizaines de milliers. Tout cela pour dire que les menaces verbales proférées par l'establishment occidental, du Pentagone à la CIA, de la Maison-Blanche à l'Élysée ou dans l'enceinte de l'Onu, ne signifient au final qu'une seule chose: ils ont perdu et cela fait mal. Très mal.

© AFP 2018 Sameer Al-Doumy Foreign Policy a imaginé ce que donnerait une frappe US sur la Syrie

À croire que pour les élites occidentales, qu'elles soient politiques, financières ou médiatiques, il est difficile de se débarrasser d'une maladie chronique et génétique: l'esprit colonial. Le massacre de millions de personnes aux quatre coins du monde, la colonisation, la traite esclavagiste —tout cela, qu'on le veuille ou non, découle de la politique occidentale au cours des siècles à l'encontre des peuples eurasiens, africains, latino-américains.

Et malgré les tentatives de certains faux bien-pensants de présenter certains pays comme faisant partie du fameux «Axe du mal» pour les opposer à celui du «bien», en clair, l'Occident, le fait est, statistiques à l'appui, que les «champions» absolus en crimes de masse partout dans le monde sont bel et bien les Occidentaux, du moins leurs décideurs. Et ce aussi bien avant le XXe siècle, qu'au cours de celui-ci et jusqu'à ce jour.

© Sputnik. Dmitry Astakhov Moscou met en garde contre de graves conséquences en cas de frappes en Syrie

Et pour cette minorité, trop habituée à dominer les affaires planétaires, il est évidemment fort difficile de devoir se faire, ou plutôt se refaire, à la nouvelle réalité multipolaire du monde. Se refaire, car il y avait déjà eu un contrepoids à leur hégémonie: l'URSS. Avec sa chute, les élites occidentales ont pensé qu'elles jouiraient pour toujours d'une certaine impunité. Mais il n'en fut rien. La Russie s'est relevée. Largement relevée. Et avec elle se lèvent toutes les autres nations non-occidentales, qui refusent et refuseront fermement le diktat unipolaire en ce XXIe siècle.

La Ghouta orientale est la nouvelle grande victoire de la Syrie et de ses alliés, au même titre qu'Alep, Palmyre, Homs ou Deir ez-Zor. Car elle représentait le dernier fief terroriste soutenu par l'amicale occidentalo-wahhabito-sioniste aux portes de Damas, ville sainte et millénaire. Une amicale qui a beau pester et menacer, les faits sont têtus: elle a perdu son leadership. La Syrie sera victorieuse. La Russie aussi.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.