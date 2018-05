L'Afrique en force au Forum économique de Saint-Pétersbourg

La présence importante de pays africains au forum de Saint-Pétersbourg souligne la vitalité croissante des relations russo-africaines. En effet, au-delà des relations politico-diplomatiques, l’heure est de plus en plus au renforcement des liens économico-commerciaux entre les pays africains et la Russie.

S'il est vrai que les relations russo-africaines se ravivent avec les pays qui étaient déjà des alliés et des partenaires stratégiques du temps de l'URSS, on pense notamment à l'Angola, l'Algérie, le Mozambique ou encore l'Éthiopie, on assiste néanmoins à un véritable élargissement des relations Afrique-Russie. Cet élargissement est d'autant plus important que si encore récemment la Russie était surtout active dans la partie nord et sud du continent, on assiste désormais à un véritable renforcement avec toutes les autres régions du continent africain.

Cela est d'autant plus positif que l' Afrique sera fortement représentée au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain. Comme en 2017, plusieurs hauts représentants africains seront présents, notamment d'Angola, du Burundi, du Mozambique, de Guinée, d'Afrique du Sud, de Namibie, du Gabon, entre autres. À noter que l'invité spécial de l'édition de 2018 sera Faustin-Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, à l'heure d'un rapprochement sans précédent entre Bangui et Moscou qui déplaît beaucoup à plusieurs capitales occidentales, en premier lieu Paris.

En fait et plus généralement, les gouvernements occidentaux, y compris européens, doivent se rendre à l'évidence: le temps où l'Europe bruxelloise était vue par beaucoup à Moscou comme un partenaire privilégié, est révolu. Aujourd'hui, la réalité est très différente, la Russie ayant misé sur une diversification massive de ses relations extérieures.

La récente déclaration d'Emmanuel Macron à ce sujet, affirmant qu'il «faille ne pas permettre à la Russie de se replier sur elle-même» fait assez sérieusement sourire. La réalité est au contraire que depuis le lancement des sanctions occidentales à l'encontre Moscou et des contre-sanctions qui s'en sont suivies, non seulement la Russie ne s'est pas repliée sur elle-même, mais au contraire, elle s'est largement ouverte au reste du monde, un monde dans lequel 90% de la population n'est pas occidentale.

Effectivement, c'est peut-être aujourd'hui un choc pour beaucoup de représentants de l'establishment occidental de devoir à faire face, dans la libre concurrence, à la Russie dans ce qu'ils considéraient jusqu'à ce jour comme leur «pré carré», mais il faudra bien s'y faire: chaque peuple, chaque nation, est libre de choisir les partenaires qui lui conviennent le mieux.

Une chose est pour autant certaine: les entreprises européennes travaillant en Russie ne souhaitent certainement pas perdre leur place sur le marché russe. Soit. La Russie elle-même n'a aucun intérêt à leur créer des obstacles inutiles.

Mais l'Occident devra aussi comprendre deux choses importantes. Le marché russe est ouvert à tous. Et de la même façon que des pays comme la Turquie, le Maroc, l'Égypte, le Brésil et plusieurs d'autres ont profité des positions perdues en Russie par nombre d'entreprises occidentales —principalement européennes, il faut savoir que la liste de pays qui pourront tirer profit de cette réalité ne fera à terme que s'élargir.

Deuxièmement, la Russie, en qualité de puissance exportatrice, aussi bien de matières premières, que de technologies et de services, continuera elle aussi à élargir sa participation dans des projets économico-commerciaux à divers endroits du monde, dont évidemment en Afrique.

Et toutes les raisons sont réunies pour cela. Cette interaction est voulue et saluée par un grand nombre d'Africains, sans oublier que la Russie ne vient pas en puissance-colonisatrice, mais en tant que partenaire qui souhaite traiter d'égal à égal. La Russie n'a pas de leçons à donner aux Africains, cela n'a d'ailleurs jamais été son but. L'essentiel est que ces échanges soient bénéfiques pour les deux parties et qu'ils puissent apporter un nouveau souffle sur le continent —un continent riche, convoité, mais dont la souveraineté continue d'être violée par un certain nombre de pays pensant qu'ils sont au-dessus des autres. Enfin, les moyens sont là aussi.

Pour le reste, Russes et Africains discuteront des détails à Saint-Pétersbourg.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.