Premier Forum social russo-africain: pour un envol des relations bilatérales

C'est une innovation dans la relation entre la Russie et les pays africains: l'African Business Initiative a organisé le premier Forum social russo-africain à Moscou.

Cette rencontre, organisée dans le cadre de la promotion des relations russo-africaines, notamment au niveau économico-commercial, prépare le terrain au premier forum d'affaires, et surtout au premier Sommet Afrique-Russie, qui devrait avoir lieu en 2019.

© AP Photo / Rebecca Blackwell La Centrafrique vers la paix, la Russie et le Soudan à la manœuvre

Y ont pris part des représentants russes et africains du monde diplomatique, politique, scientifique, des affaires, des médias et de la société civile. De nombreux représentants africains étaient d'ailleurs diplômés des universités soviétiques et russes. Côté pays hôte, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, étaient présents.

Ce colloque comprenait plusieurs séances plénières et tables rondes, qui ont couvert presque tous les sujets d'intérêt russo-africain. Plusieurs points importants ont été soulevés, notamment l'objectif d'augmenter considérablement le nombre d'étudiants africains dans les universités russes, de faciliter aux étudiants l'accès aux stages et au marché du travail russe durant leurs études et d'assurer le suivi des succès post-études des diplômés africains. Sur le plan des affaires, l'accent a été mis sur la nécessité de collaborer dans un esprit gagnant-gagnant, de créer des projets avec une responsabilité sociale des entreprises et bien sûr la création d'emplois pour les populations africaines.

Sur le plan politico-diplomatique, M. Lavrov n'a pas manqué de rappeler plusieurs points importants, des points ayant reçu l'approbation des participants, dont deux méritent une attention particulière. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que «la Russie n'a pas à se reprocher des crimes coloniaux. Au contraire, elle a accompagné les luttes d'indépendance en Afrique». Il a aussi martelé un slogan —«aux problèmes africains, des solutions africaines»- qui mettait l'accent sur le respect de la souveraineté de l'Afrique, tellement de fois remise en cause par certains États.

La Russie en Afrique peut déjà compter sur plusieurs atouts: absence d'histoire coloniale, soutien aux luttes d'indépendance des nations africaines, mais également durant la période post-indépendance; en outre, la Russie n'a jamais pillé les ressources du continent. À ce titre, le Dr Edimo Mongory, économiste camerounais qui est récemment intervenu en qualité d'expert dans l'une des émissions de la chaîne TV Afrique Média —la télévision panafricaine- a déclaré que «la Russie est probablement le seul pays du monde qui a plus donné à l'Afrique qu'il n'en a pris». Déclaration difficilement contestable.

L'autre atout évident de la Russie en Afrique, ce sont effectivement les milliers de cadres africains ayant été formés dans les universités soviétiques et russes et qui, dans leur grande majorité, continuent de porter le pays de leurs études dans leur cœur. Plusieurs d'entre eux occupent aujourd'hui des positions de haut rang dans leurs pays respectifs.

© AFP 2018 ISSOUF SANOGO Centrafrique: stabilisation russe contre chaos français

Mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'au-delà des amis naturels de la Russie sur le continent africain —comme ces diplômés- la Russie peut compter sur des milliers de représentants de la société civile africaine, notamment de la jeunesse, qui bien que n'ayant pas été formés sur le sol russe et ne parlant pas la langue de Pouchkine, soutiennent néanmoins activement la politique actuelle de la Russie. Et c'est probablement cette jeunesse aussi qui jouera un rôle stratégique dans la suite des relations Afrique-Russie, n'en déplaise aux détracteurs de la Russie et de sa présence en Afrique.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.