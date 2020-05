Loi Avia: «il est urgent de mettre un coup d’arrêt à ce projet orwellien»

Votée en dernière lecture à l’Assemblée nationale le 13 mai, la Loi Avia n’a plus qu’à passer l’épreuve du Conseil constitutionnel. La partie n’est pas jouée d’avance pour ce texte polémique, mais l’organisation Damoclès ne veut rien laisser au hasard: cette association qui se fait connaître pour ses méthodes de communication choc veut peser dans la décision des juges:

La Loi contre les contenus haineux sur Internet entend faire retirer sous 24 heures les contenus terroristes et pédopornographiques dans l’heure et les «contenus haineux et pornographiques» sous 24h des principaux réseaux sociaux, plates-formes collaboratives et moteurs de recherche.