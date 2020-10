«Macron dort trois heures, passant ses nuits à éplucher The Lancet», selon le docteur Pittet

Emmanuel Macron ne dort que trois heures pour pouvoir étudier la revue médicale The Lancet alors que l’épidémie de Covid-19 continue en France, a déclaré Didier Pittet, infectiologue et épidémiologiste aux hôpitaux universitaires de Genève, dans son livre Vaincre les épidémies, dont des extraits ont été publiés par L’Express.

M.Véran «m'avoue qu'il est crevé parce qu'il a besoin de six heures de sommeil par nuit et qu'il dort moins, et ce n'est rien par rapport à Emmanuel Macron qui, lui, dort trois heures, passant ses nuits à éplucher The Lancet», indique notamment M.Pittet placé en juin par Emmanuel Macron à la tête d’une mission qui doit évaluer la gestion de la crise du Covid-19 en France.

En juin, l’Élysée a annoncé avoir mis en place une «mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l’anticipation des risques pandémiques» présidée par le professeur Pittet.

La commission, qui comprend également Raoul Briet, ancien président de chambre de la Cour des comptes, Laurence Boone, chef économiste de l’OCDE, Anne-Marie Moulin, directrice de recherche émérite au CNRS et Pierre Parneix, médecin de santé publique au CHU de Bordeaux, devra rendre ses conclusions d’ici la fin de l’année.