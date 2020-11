Castex: les règles du confinement resteront inchangées au moins pour 15 jours

Au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement resteront inchangées, a déclaré Jean Castex en faisant le point sur l'évolution de la deuxième vague de Covid-19 à l'Hôtel de Matignon après la réunion du Conseil de défense de ce jeudi.

«Il serait irresponsable de lever et même d'alléger le dispositif» de confinement pour l'instant, a ajouté le Premier ministre, appelant à la «prudence» en attendant de voir si ces résultats se confirment.

En outre, il a souligné que dans le cas où les tendances se confirmeraient, de nouveaux allègements pourraient être décidés pour les vacances de Noël.

Par la suite, il a évoqué un éventuel allégement le 1er décembre «strictement limité» aux commerces. Toutefois, même dans le cas où le confinement serait allégé le 1er décembre, les bars et restaurants resteront fermés, a précisé Jean Castex.

«Leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé» et cette première étape «ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public où les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport», a ajouté le Premier ministre lors d'une conférence de presse.

Néanmoins, l’homme politique considère qu'il n'est pas raisonnable d'organiser de grandes fêtes de fin d'année dans le contexte actuel.

«Il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre», a-t-il prévenu.

Pour arrêter la vague épidémique, les autorités sont prêtes prendre des mesures supplémentaires en cas de nécessité, selon le Premier ministre.

Détails à suivre...