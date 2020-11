«Noël sans Amazon»: des députés découvrent leur nom dans la pétition, Ferrand porte plainte

Plusieurs députés ont découvert avec surprise leur nom dans une pétition baptisée «Noël sans Amazon» lancée par François Ruffin et Matthieu Orphelin. Ce dernier a dénoncé une cyberattaque.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a indiqué son intention de déposer une plainte après des soupçons d'usurpation d'identité de députés, signataires selon eux à leur insu de pétitions, a-t-il été indiqué mardi de sources parlementaires.

L'affaire a été évoquée lors de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui réunit M.Ferrand ainsi que l'ensemble des chefs de file des groupes parlementaires. Selon une source parlementaire, plusieurs députés ont eu la surprise de voir leur nom figurer dans la liste des signataires d'une pétition en ligne lancée par Matthieu Orphelin et François Ruffin (La France insoumise) baptisée Noël sans Amazon.

«Cyberattaque de grande ampleur»

Jeudi, ces deux parlementaires avaient dénoncé une «cyberattaque de grande ampleur», perpétrée dans la nuit de mardi à mercredi «par le biais de 218 serveurs appartenant à une même personne dont l'identité a pu être retrouvée».

Deux autres attaques ont eu lieu depuis, jeudi et samedi, consistant notamment «à rediriger la page www.noelsansamazon.fr vers une autre pétition puis vers le site d'Amazon», et enfin «à faire signer à leur insu l'ensemble des députés et sénateurs», a dénoncé mardi M.Orphelin dans un communiqué.

De source parlementaire, une autre pétition, Noël sans confinement des neurones, est également concernée par cette présumée usurpation d'identité. Les deux textes ont depuis été retirés des plateformes en ligne sur lesquelles ils avaient été lancés.