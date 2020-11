Auditionné par l'Assemblée, Darmanin évoque les «sept péchés capitaux»

Le ministre, entendu ce 30 novembre par la commission des lois de l’Assemblée nationale suite aux violences policières lors des dernières manifestations, a énuméré «les sept péchés capitaux» des gouvernements précédents en ce qui concerne le maintien de l'ordre.

Selon Gérald Darmanin, «une erreur fondamentale», qui est son premier péché, réside dans «le peu de formation que nous offrons à nos policiers».

«Raccourcir la formation initiale, c’est-à-dire la formation quand on embauche un policier, n’était pas une bonne mesure. [...] Il faut parfois raccourcir la formation pour qu’ils soient plus rapidement sur la voie publique, mais ce n’était pas un bon calcul. C’était une erreur. Être policier, tard le soir, dans des quartiers difficiles, dans des situations difficiles, ça demande une formation initiale plus importante», a avoué le ministre.

Audition du ministre de l'Intérieur

Violences lors de la manifestation du 17 novembre contre la proposition de loi Sécurité globale, évacuation musclée d'un campement de migrants à Paris, affaire Michel Zecler... Gérald Darmanin répond aux questions de la commission des lois de l’Assemblée nationale «sur les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre ont eu recours à la force lors de différents événements survenus à Paris depuis la manifestation du 17 novembre 2020».

